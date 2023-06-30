Путь домохозяина. Том 5

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Рэп-баттл посреди торгового квартала, конкурс костюмов, ланч в буфете, обед в идзакае, ужин с родителями, кулинарные курсы, рыбалка... Он просто неудержим! Бывший авторитет якудза наслаждается жизнью домохозяина по полной!
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