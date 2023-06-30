Путь домохозяина. Том 5

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Путь домохозяина. Том 5 манга
  • Gokushufudou: The Way of the House Husband. Vol 5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10621
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Gokushufudou
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Комедия, Повседневность и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Косукэ Оно
  • ISBN: 978-5-17-156161-1
Путь домохозяина
Том 1
Том 2
Том 3
680 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Рэп-баттл посреди торгового квартала, конкурс костюмов, ланч в буфете, обед в идзакае, ужин с родителями, кулинарные курсы, рыбалка... Он просто неудержим! Бывший авторитет якудза наслаждается жизнью домохозяина по полной!

Представляем пятый том уютной и благородной комедии!

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