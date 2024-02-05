Путь домохозяина. Рецепты, уборка и другие секреты якудза

Любой человек, будь то занятой офисный сотрудник, начинающий домохозяин или же самый беспощадный член якудза, сможет что-то почерпнуть из "Пути домохозяина. Рецепты, уборка и другие секреты якудза"!

Узнайте секреты домоводства от легендарного якудза Тацу в забавной книге, вдохновлённой популярной мангой "Путь домохозяина". В этом руководстве вы найдёте секреты по поддержанию идеальной чистоты в доме, по обнаружению убийственных скидок, по заботе о своей банде, схемы крышевания территории и многое другое. На страницах этой книгивы также найдёте 25 вкуснейших рецептов, которые утолят голод любого ненасытного бандита.

Следуйте этим советам и проявляйте такую же решительность в готовке, уборке, походах по магазинам и рукоделии, как Бессмертный Тацу, и вам откроется путь к домашнему успеху.