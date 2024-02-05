Путь домохозяина. Рецепты, уборка и другие секреты якудза

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Путь домохозяина. Рецепты, уборка и другие секреты якудза книга
  • The Way of the Househusband. The Gangster's Guide to Housekeeping
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-11986
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Gokushufudou
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 16,2 x 21 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Февраль 2024
  • Автор: Косукэ Оно
  • ISBN: 978-5-17-162488-0
Путь домохозяина
Том 1
Том 2
Том 3
1 399 ₽
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Описание

Любой человек, будь то занятой офисный сотрудник, начинающий домохозяин или же самый беспощадный член якудза, сможет что-то почерпнуть из "Пути домохозяина. Рецепты, уборка и другие секреты якудза"!

Узнайте секреты домоводства от легендарного якудза Тацу в забавной книге, вдохновлённой популярной мангой "Путь домохозяина". В этом руководстве вы найдёте секреты по поддержанию идеальной чистоты в доме, по обнаружению убийственных скидок, по заботе о своей банде, схемы крышевания территории и многое другое. На страницах этой книгивы также найдёте 25 вкуснейших рецептов, которые утолят голод любого ненасытного бандита.

Следуйте этим советам и проявляйте такую же решительность в готовке, уборке, походах по магазинам и рукоделии, как Бессмертный Тацу, и вам откроется путь к домашнему успеху.

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