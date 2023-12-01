Путь домохозяина. Том 7

Бессмертный Тацу — некогда сильнейший из якудза, а теперь примерный домохозяин. На этот раз наш герой отправился по району собирать взнос для муниципалитета. Кто бы мог подумать, что такое рутинное занятие поднимет всех на уши?!

Леди-босс, Торадзиро, босс и даже тесть — все собрались в насыщенном событиями седьмом томе уютной и благородной комедии!