Путь домохозяина. Том 1

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Путь домохозяина. Том 1 манга
25%
  • Gokushufudou: The Way of the House Husband. Vol 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9690
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Gokushufudou
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Комедия, Повседневность и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Косукэ Оно
  • ISBN: 978-5-17-151517-1
  • Дата выхода: Февраль 2023
Путь домохозяина
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
770 ₽
578 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Бессмертный Тацу — якудза, оставивший после себя множество легенд в преступном мире. Одно его имя вселяло ужас не только в конкурентов, но даже в полицейских. Однажды он неожиданно завязывает с бандитской жизнью и выбирает новый путь... Путь домохозяина! Сможет ли Тацу позабыть своё тёмное прошлое, стать хорошим семьянином и вести спокойную жизнь? Получится ли у него сменить уличные разборки на борьбу с готовкой и пылью? Так и было положено начало уютной и благородной комедии!

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