Путь домохозяина. Том 1

Бессмертный Тацу — якудза, оставивший после себя множество легенд в преступном мире. Одно его имя вселяло ужас не только в конкурентов, но даже в полицейских. Однажды он неожиданно завязывает с бандитской жизнью и выбирает новый путь... Путь домохозяина! Сможет ли Тацу позабыть своё тёмное прошлое, стать хорошим семьянином и вести спокойную жизнь? Получится ли у него сменить уличные разборки на борьбу с готовкой и пылью? Так и было положено начало уютной и благородной комедии!