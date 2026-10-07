Nendoroid Doll Aventurine: Star Rail Live Ver.

Авантюрин из популярной игры Honkai: Star Rail теперь представлен в линейке Nendoroid Doll от компании Good Smile Company! Фигурки Nendoroid Doll — это миниатюрные подвижные модели, сочетающие в себе узнаваемые головы от классических Nendoroid и особые тела, напоминающие кукольные: они обладают высокой степенью подвижности, и их легко переодевать в различные наряды. В комплект входит подставка. Тщательно проработанный костюм Авантюрина сделает его настоящим украшением вашей коллекции — оформите заказ уже сегодня!



Высота — около 14 см.