Nendoroid Doll Aventurine: Star Rail Live Ver.

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Nendoroid Doll Aventurine: Star Rail Live Ver. фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14943
  • Вес: 275 гр.
  • Источник: Honkai: Star Rail
  • Размер: 18 x 14.5 x 9.5 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC, ABS, Магниты и Ткань
14 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Авантюрин из популярной игры Honkai: Star Rail теперь представлен в линейке Nendoroid Doll от компании Good Smile Company! Фигурки Nendoroid Doll — это миниатюрные подвижные модели, сочетающие в себе узнаваемые головы от классических Nendoroid и особые тела, напоминающие кукольные: они обладают высокой степенью подвижности, и их легко переодевать в различные наряды. В комплект входит подставка. Тщательно проработанный костюм Авантюрина сделает его настоящим украшением вашей коллекции — оформите заказ уже сегодня!

Высота — около 14 см.

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