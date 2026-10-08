Доска Шикиши Light Cone Perfect Timing Luocha

Элегантный златовласый блондин, несущий на спине гроб.

Будучи торговцем из-за небесных пределов, на свою беду, он столкнулся с катастрофой Стелларона в Сяньчжоу.

Несомненно, его искусство врачевания очень пригодится.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 14,5 х 21,5 см.