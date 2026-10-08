Доска Шикиши Light Cone Perfect Timing Luocha

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Доска Шикиши Light Cone Perfect Timing Luocha category.accessories
45%
Оригинальная цена
1 690 ₽
930 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Элегантный златовласый блондин, несущий на спине гроб.
Будучи торговцем из-за небесных пределов, на свою беду, он столкнулся с катастрофой Стелларона в Сяньчжоу.
Несомненно, его искусство врачевания очень пригодится.

Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков. 

Размеры: 14,5 х 21,5 см.

Отзывы и вопросы

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