Светильник Honkai RPG Wubbaboo

Размеры: 12.4 x 13.9 x 12.8 см.

Емкость: 1200 мАч.

Встроенный аккумулятор.

Кабель Type-C для зарядки в комплекте.

Вуббабу - это озорные астральные духи, которые вселяются в людей и проказничают ради забавы. Хотя они не смертоносны, они могут причинить неприятности, и их нужно держать под контролем.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной.