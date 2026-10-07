Nendoroid Phainon

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Nendoroid Phainon фигурка
7 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фаенон из популярной мобильной игры Honkai: Star Rail присоединяется к линейке фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбка, серьезное выражение и улыбка с открытым ртом и закрытыми глазами. Также прилагаются его меч «Рассветоходец» (Dawnmaker), смартфон и золотое крыло. В набор входит и подставка. Закажите фигурку для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

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