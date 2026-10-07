Nendoroid Phainon

Фаенон из популярной мобильной игры Honkai: Star Rail присоединяется к линейке фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбка, серьезное выражение и улыбка с открытым ртом и закрытыми глазами. Также прилагаются его меч «Рассветоходец» (Dawnmaker), смартфон и золотое крыло. В набор входит и подставка. Закажите фигурку для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.