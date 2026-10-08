Доска Шикиши Light Cone River Flows in Spring Yanqing

Энергичный лейтенант Лофу Сяньчжоу, а также самый умелый из мечников.

Он с рождения одержим мечами. Когда меч ложится в его в руку, никто не смеет недооценивать этого молодого гения.

Пожалуй, лишь время способно притупить его драгоценный клинок.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 14,5 х 21,5 см.