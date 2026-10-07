Nendoroid Doll Sunday

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Nendoroid Doll Sunday фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14944
  • Вес: 272 гр.
  • Источник: Honkai: Star Rail
  • Размер: 18 x 14 x 9.5 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC, ABS, Магниты и Ткань
13 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Воксресенье из популярной игры Honkai: Star Rail присоединяется к линейке Nendoroid Doll от компании Good Smile Company! Эти миниатюрные фигурки (размером с ладонь) оснащены головами, идентичными стандартным Nendoroid, но установлены на особые тела, напоминающие кукольные: они отличаются невероятной подвижностью, и их легко переодевать в различные наряды. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 14 см.

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