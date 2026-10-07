Nendoroid Doll Sunday

Воксресенье из популярной игры Honkai: Star Rail присоединяется к линейке Nendoroid Doll от компании Good Smile Company! Эти миниатюрные фигурки (размером с ладонь) оснащены головами, идентичными стандартным Nendoroid, но установлены на особые тела, напоминающие кукольные: они отличаются невероятной подвижностью, и их легко переодевать в различные наряды. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 14 см.