Доска Шикиши Light Cone Moment of Victory Gepard

Честный и благородный командующий Среброгривых Стражей носит имя уважаемой семьи Ландау.

В скованном льдом Белобоге жизнь идёт своим чередом...

И всё это благодаря стараниям Гепарда и его Стражей, что охраняют мир в городе.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 14,5 х 21,5 см.