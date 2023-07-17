Nendoroid Yuki Soma

10 590 ₽
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Юки Сома из "Корзины фруктов", мальчик, одержимый мстительным духом Крысы из китайского зодиака, присоединяется к семейству фигурок Nendoroid от Toy Tec! У него три сменных выражения лица: стандартное, озабоченное и нежная улыбка, а также рука с книгой, сидящая нижняя часть тела, сумка и миниатюрная версия самого себя в виде крысы.