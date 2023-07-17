Nendoroid Yuki Soma

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Nendoroid Yuki Soma фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-10753
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Fruits Basket
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 590 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Юки Сома из "Корзины фруктов", мальчик, одержимый мстительным духом Крысы из китайского зодиака, присоединяется к семейству фигурок Nendoroid от Toy Tec! У него три сменных выражения лица: стандартное, озабоченное и нежная улыбка, а также рука с книгой, сидящая нижняя часть тела, сумка и миниатюрная версия самого себя в виде крысы. 

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