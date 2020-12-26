Nendoroid Qi Bai: Grand Occultist Ver.

7 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Ориентировочная дата поступления товара на склад в России
«Этот меч - мой ответ тебе».
Nendoroid Qi Bai в его облике Grand Occultist из популярной игры для смартфонов "Love&Producer". У него три лицевых панели, включая стандартное, боевое и раненое лицо. Дополнительные детали включают в себя его меч (в ножнах и обнаженный), так что вы можете показать его либо держащим свой меч, либо несущим его на спине.
Обязательно добавьте его в свою коллекцию!
©Papergames All Rights Reserved