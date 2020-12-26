Nendoroid Qi Bai: Grand Occultist Ver.

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Nendoroid Qi Bai: Grand Occultist Ver. фигурка
7 690 ₽
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Описание

«Этот меч - мой ответ тебе».

Nendoroid Qi Bai в его облике Grand Occultist из популярной игры для смартфонов "Love&Producer". У него три лицевых панели, включая стандартное, боевое и раненое лицо. Дополнительные детали включают в себя его меч (в ножнах и обнаженный), так что вы можете показать его либо держащим свой меч, либо несущим его на спине.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!
 

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