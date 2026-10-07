Nendoroid Doll Suguru Geto: Tokyo Jujutsu High School Ver.

Сугуру Гэто из аниме «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) пополняет линейку Nendoroid Doll от компании Good Smile Company! Фигурки этой серии оснащены головами, идентичными стандартным Nendoroid, но установленными на высокоподвижное тело, напоминающее кукольное, которое легко переодевать в различные наряды. Закажите его в свою коллекцию уже сегодня!



Высота — около 14 см



Комплектация: Фигурка, сменные кисти рук, униформа (верх и низ), обувь (с магнитами в подошве), магнитная подставка (для обуви с магнитами в подошве)