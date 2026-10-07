Nendoroid Doll Suguru Geto: Tokyo Jujutsu High School Ver.

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Nendoroid Doll Suguru Geto: Tokyo Jujutsu High School Ver. фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14922
  • Вес: 240 гр.
  • Источник: Jujutsu Kaisen
  • Размер: 18 x 14 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC, ABS, Ткань и Магниты
10 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Сугуру Гэто из аниме «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) пополняет линейку Nendoroid Doll от компании Good Smile Company! Фигурки этой серии оснащены головами, идентичными стандартным Nendoroid, но установленными на высокоподвижное тело, напоминающее кукольное, которое легко переодевать в различные наряды. Закажите его в свою коллекцию уже сегодня!

Высота — около 14 см

Комплектация: Фигурка, сменные кисти рук, униформа (верх и низ), обувь (с магнитами в подошве), магнитная подставка (для обуви с магнитами в подошве)

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