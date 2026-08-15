Jujutsu Kaisen Jukon No Kata Toge Inumaki Ver.A

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Jujutsu Kaisen Jukon No Kata Toge Inumaki Ver.A category.complete-models
4 649 ₽
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Описание

Инумаки Тоге - маг, студент второго года обучения в Столичной технической школе магии. Проклятая речь Тоге требует большого количества выносливости. Техника вызывает сильное раздражение горла, из-за чего Тоге начинает кашлять кровью при чрезмерном её использовании. Несмотря на это, Тоге продолжает сражаться даже после достижения своего предела и все еще может использовать команды против противников более высокого, чем он, уровня силы.

Высота: 15 см.

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