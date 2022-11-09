Юдзи вернулся, у него новый старший напарник – им предстоит весьма любопытное расследование. В одном из кинотеатров обнаружены тела трёх старшеклассников с деформированными головами. Маги приходят к выводу, что причина столь жуткой насильственной смерти – проклятие. Есть свидетель убийства, и Юдзи Итадори приставлен следить за ним. Что-то страшное грядёт…



В это время в магическом колледже готовятся к участию в программе обмена опытом с Киотским колледжем, откуда прибудут весьма сильные заклинатели, к тому же настроенные весьма враждебно к токийским коллегам.



Во вторую книгу вошли тома 3 и 4 («Мелкая рыбёшка и воздаяние» и «Я убью тебя!»), что соответствует главам 17–34, а также бонусы и примечания.