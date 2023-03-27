Возникшая прямо в Хэллоуин над оживлённым городским районом Завеса поглотила множество обычных людей, беззащитных перед охотящимися на них проклятыми духами. Сквозь накрывший Сибую барьер проходит сильнейший из магов-заклинателей – Сатору Годзё. На той стороне ему приходится вступить в явно неравный бой, что только на руку проклинателю Сугуру Гэто. У Гэто есть цель – запечатать Годзё во Вратах Заключения. И вот уже заклинателям из магического колледжа приходится прорываться через Завесу на выручку товарищу…



В шестую книгу вошли тома 11 и 12 («Инцидент в Сибуе: Открыть врата» и «Инцидент в Сибуе: Спиритизм»).