GUNNM. Том 8.

0 отзывов
GUNNM. Том 8. манга
8%
  • GUNNM. Vol 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9812
  • Вес: 370 гр.
  • Источник: GUNNM
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 228
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Приключения, Научная фантастика и Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Юкито Кисиро
  • ISBN: 978-5-91996-422-3
  • Дата выхода: Февраль 2023
GUNNM
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Больше десяти лет минуло с тех пор, как погиб самый дорогой для Галли человек. Профессор Дести Нова пообещал девушке вернуть Дайскэ Идо к жизни, и долгие годы она не теряла надежды, что данное слово будет исполнено. Благодаря знакомству с Хаосом, сыном Новы, попытки отыскать Идо наконец увенчались успехом. Но пройдет ли долгожданное воссо единение столь же счастливо, как и планировалось? Между тем Дэн продолжает победное шествие по землям Пустошей, неся за собой смерть и разрушения. Устав от постоянного неповиновения Галли, глава G.I.B., Биготт Айзенберг, создает серию киборгов, которые обладают всеми боевыми навыками оригинала, но на прочь лишены жалости и сострадания.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)