GUNNM. Том 8.

Больше десяти лет минуло с тех пор, как погиб самый дорогой для Галли человек. Профессор Дести Нова пообещал девушке вернуть Дайскэ Идо к жизни, и долгие годы она не теряла надежды, что данное слово будет исполнено. Благодаря знакомству с Хаосом, сыном Новы, попытки отыскать Идо наконец увенчались успехом. Но пройдет ли долгожданное воссо единение столь же счастливо, как и планировалось? Между тем Дэн продолжает победное шествие по землям Пустошей, неся за собой смерть и разрушения. Устав от постоянного неповиновения Галли, глава G.I.B., Биготт Айзенберг, создает серию киборгов, которые обладают всеми боевыми навыками оригинала, но на прочь лишены жалости и сострадания.