GUNNM. Том 7.

2 отзыва
GUNNM. Том 7. манга
8%
  • GUNNM. Vol 7.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7593
  • Вес: 370 гр.
  • Источник: GUNNM
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 218
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Приключения, Научная фантастика и Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Юкито Кисиро
  • ISBN: 978-5-91996-363-9
  • Дата выхода: Март 2022
GUNNM
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Тщетные поиски профессора Дести Новы наконец-то дают плоды: Галли узнает, что тот как-то связан с Дэном, прежде главой разбойников из Пустошей, грабивших поезда Фабрик с грузами для Салима, а ныне лидером могущественной армии. Дэн намеревается уничтожить небесный город вместе со Свалкой, а на их руинах построить новый мир, где не будет места несправедливости и неравенству. Галли же в очередной раз вынуждена столкнуться с моральной дилеммой: как в одиночку остановить безумца, не принося в жертву дорогого ей человека?

Отзывы и вопросы

A

С

Достаточно большие периоды между выпусками новых томов (осталось всего два), а серия отличная, стоит дождаться.

Д

Прекрасная серия

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