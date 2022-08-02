GUNNM. Том 7.

Тщетные поиски профессора Дести Новы наконец-то дают плоды: Галли узнает, что тот как-то связан с Дэном, прежде главой разбойников из Пустошей, грабивших поезда Фабрик с грузами для Салима, а ныне лидером могущественной армии. Дэн намеревается уничтожить небесный город вместе со Свалкой, а на их руинах построить новый мир, где не будет места несправедливости и неравенству. Галли же в очередной раз вынуждена столкнуться с моральной дилеммой: как в одиночку остановить безумца, не принося в жертву дорогого ей человека?