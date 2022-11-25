GUNNM. Том 2.

Здравствуйте. Когда выйдет допечатка 2 тома GUNNM? Она вообще будет? Предзаказ на сайте был оформлен в декабре прошлого года, сейчас сентябрь.

Здравствуйте! Допечатки томов серии манги GUNNM ожидаются к поступлению позднее в этом году. Более точной информации от нашего издательства пока, к сожалению, не поступало.