GUNNM. Том 2.

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Издание содержит цветные иллюстрации. После победы над Макакой Галли возвращается к привычной жизни в доме у Идо и своим новым обязанностям воина-охотника. Во время выполнения очередного контракта она случайно знакомится к мальчиком Юго. Тот буквально одержим желанием попасть в небесный город Салим и старается всеми силами заработать необходимую для этого сумму. Страсть, с которой Юго пытается воплотить свою мечту, оказывает на Галли столь сильное впечатление, что та, сама не заметив, влюбляется в подростка. Но добьется ли она взаимности в мире, где мечты столь хрупки, а счастье столь скоротечно?..