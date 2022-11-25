GUNNM. Том 5.

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. Покончив со спортивной карьерой в моторболе, Галли возвращается к обычной привычной жизни в кругу семьи и друзей. Она снова занимается розыском преступников, а по вечерам выступает с вокальными номерами в баре «Канзас». Однако от былого спокойствия не остается и следа после того, как кто-то начинает убивать на улицах воинов-охотников. Вскоре выясняется, что это Запан, утративший остатки рассудка и лелеющий план отомстить Галли... Одновременно с этими событиями Идо узнает, что тело «Берсеркер», которое хранилось на складе у Эда, было выкуплено неким таинственным профессором Дести Новой...