GUNNM. Том 5.

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GUNNM. Том 5. манга
8%
GUNNM
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. Покончив со спортивной карьерой в моторболе, Галли возвращается к обычной привычной жизни в кругу семьи и друзей. Она снова занимается розыском преступников, а по вечерам выступает с вокальными номерами в баре «Канзас». Однако от былого спокойствия не остается и следа после того, как кто-то начинает убивать на улицах воинов-охотников. Вскоре выясняется, что это Запан, утративший остатки рассудка и лелеющий план отомстить Галли... Одновременно с этими событиями Идо узнает, что тело «Берсеркер», которое хранилось на складе у Эда, было выкуплено неким таинственным профессором Дести Новой...

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