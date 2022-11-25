GUNNM. Том 4.

Издание содержит цветные иллюстрации. Галли наконец-то переходит во вторую лигу моторбола. Впереди ее ждет очередной матч, полный головокружительных препятствий на трассе и зрелищных разборок между игроками. Карающий Ангел обязана победить, ведь от этого зависит судьба ее будущего поединка с Ясуганом, многократным чемпионом этого вида спорта, чей титул пока что никому не удавалось отнять. Сможет ли Галли уцелеть в водовороте страстей, вернется ли к ней память и какова будет цена, которую придется заплатить, если упрямо идти к цели, игнорируя близких людей?