GUNNM. Том 9.

Местонахождение тайного логова Дести Новы окончательно раскрыто, а его самого ждет заслуженная кара за былые прегрешения. Впрочем, безумный профессор все еще надеется договориться, обещая в обмен за сохранение собственной шкуры раскрыть тайну жителей Салима, из-за которой он давным-давно лишился человеческих и моральных ценностей. В итоге рассказ Новы провоцирует очередной виток трагических событий. Теперь Галли предстоит стать спасительницей не только Пустошей, но и небесного города, положив окончательный конец многолетним конфликтам. Но на какие жертвы придется пойти ради достижения столь долгожданного мира?