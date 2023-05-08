GUNNM. Том 9.

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Местонахождение тайного логова Дести Новы окончательно раскрыто, а его самого ждет заслуженная кара за былые прегрешения. Впрочем, безумный профессор все еще надеется договориться, обещая в обмен за сохранение собственной шкуры раскрыть тайну жителей Салима, из-за которой он давным-давно лишился человеческих и моральных ценностей. В итоге рассказ Новы провоцирует очередной виток трагических событий. Теперь Галли предстоит стать спасительницей не только Пустошей, но и небесного города, положив окончательный конец многолетним конфликтам. Но на какие жертвы придется пойти ради достижения столь долгожданного мира?
2023-05-08 23:47:32
Вся серия замечательная! Собственно у вас и купил всю серию (через интернет и на мероприятиях). Но жду допечатку второго тома! Так же очень хотелось бы увидеть продолжение "Последний Приказ" и "Марсианские Хроники".
2023-05-03 12:43:56
Вся серия классная, но концовка не то, что ожидаешь. А вообще планируетя выпуск Последний приказ, где 19 томов еще?
2023-04-24 15:53:51
хорошая история но со "слитой" концовкой, не особо понятно и слишком резко всё случилось жалко что 19 томов (последний приказ) ждать очень долго :(