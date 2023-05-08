GUNNM. Том 9.

3 отзыва
GUNNM. Том 9. манга
8%
  • GUNNM. Vol 9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9813
  • Вес: 465 гр.
  • Источник: GUNNM
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 260
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Приключения, Научная фантастика и Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Юкито Кисиро
  • ISBN: 978-5-91996-423-0
  • Дата выхода: Апрель 2023
GUNNM
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Местонахождение тайного логова Дести Новы окончательно раскрыто, а его самого ждет заслуженная кара за былые прегрешения. Впрочем, безумный профессор все еще надеется договориться, обещая в обмен за сохранение собственной шкуры раскрыть тайну жителей Салима, из-за которой он давным-давно лишился человеческих и моральных ценностей. В итоге рассказ Новы провоцирует очередной виток трагических событий. Теперь Галли предстоит стать спасительницей не только Пустошей, но и небесного города, положив окончательный конец многолетним конфликтам. Но на какие жертвы придется пойти ради достижения столь долгожданного мира?

Отзывы и вопросы

A

Р

Вся серия замечательная! Собственно у вас и купил всю серию (через интернет и на мероприятиях). Но жду допечатку второго тома! Так же очень хотелось бы увидеть продолжение "Последний Приказ" и "Марсианские Хроники".

Н

Вся серия классная, но концовка не то, что ожидаешь. А вообще планируетя выпуск Последний приказ, где 19 томов еще?

Н

хорошая история но со "слитой" концовкой, не особо понятно и слишком резко всё случилось жалко что 19 томов (последний приказ) ждать очень долго :(

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