Я - Сакамото, а что? Том 4.

0 отзывов
Я - Сакамото, а что? Том 4. манга
8%
  • Sakamoto Desu ga? Vol. 4.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-122
  • Вес: 320 гр.
  • Источник: Sakamoto Desu ga?
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 250
  • Год выпуска: 2017
  • Жанр: Сэйнэн, Школа и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нами Сано
  • ISBN: 978-5-91996-159-8
Я - Сакамото, а что?
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Ученики разглядывают школьные фотографии, вспоминая разные случаи, связанные с Сакамото – веселые, грустные, трогательные, – делятся друг с другом историями про свою первую встречу с ним, размышляют о том, дорог ли кто-то из них этому загадочному и удивительному человеку, который сумел оставить след в душе каждого. Сакамото не может быть с ними рядом вечно – он уезжает. Но то, чему он научил своих друзей, останется с ними навсегда: доброта, храбрость, честность...и, конечно, стремление стать хоть немного похожим на Сакамото.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)