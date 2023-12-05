Я - Сакамото, а что? Том 4.

Ученики разглядывают школьные фотографии, вспоминая разные случаи, связанные с Сакамото – веселые, грустные, трогательные, – делятся друг с другом историями про свою первую встречу с ним, размышляют о том, дорог ли кто-то из них этому загадочному и удивительному человеку, который сумел оставить след в душе каждого. Сакамото не может быть с ними рядом вечно – он уезжает. Но то, чему он научил своих друзей, останется с ними навсегда: доброта, храбрость, честность...и, конечно, стремление стать хоть немного похожим на Сакамото.