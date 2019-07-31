Я - Сакамото, а что? Том 2.

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Сакамото по-прежнему привлекает массу внимания со стороны окружающих - и не только одноклассников. В этот раз он становится объектом внезапной симпатии матери своего друга, затем обращает на себя гнев преподавателя, а в конце ему бросает вызов местная знаменитость - красавчик-хулиган Хаябуса-сэмпай, из которого может выйти достойный для Сакамото соперник. Но какие бы хитрости ни придумали для Сакамото враги и поклонники, разве кто-то сомневается, что тот преодолеет любый трудности с привычном ему остроумием и изяществом?