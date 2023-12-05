Я - Сакамото, а что? Том 3.

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Я - Сакамото, а что? Том 3. манга
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  • Sakamoto Desu ga? Vol. 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-109
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Sakamoto Desu ga?
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 226
  • Год выпуска: 2017
  • Жанр: Сэйнэн, Школа и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нами Сано
  • ISBN: 978-5-91996-122-2
Я - Сакамото, а что?
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сакамото в очередной раз доказывает, что даже самые повседневные и тривиальные вещи можно делать потрясающе стильно - к примеру, возвращаться домой из школы или брать диски в видеосалоне для взрослых. Но и его недруги не дремлют! Хотя куда им совладать с этим воплощением совершенства? К тому же почти карикатурная идеальность Сакамото помогает пролить свет на вполне серьезные проблемы одноклассников, а наш герой никому и никогда не отказывает в помощи.

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