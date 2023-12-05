Я - Сакамото, а что? Том 3.

Сакамото в очередной раз доказывает, что даже самые повседневные и тривиальные вещи можно делать потрясающе стильно - к примеру, возвращаться домой из школы или брать диски в видеосалоне для взрослых. Но и его недруги не дремлют! Хотя куда им совладать с этим воплощением совершенства? К тому же почти карикатурная идеальность Сакамото помогает пролить свет на вполне серьезные проблемы одноклассников, а наш герой никому и никогда не отказывает в помощи.