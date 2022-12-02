После того, как Сатору Годзё перед самым началом командного боя с Киотским колледжем ввёз живого и невредимого Юдзи, много всего случилось. Обмен опытом между студентами Токийского и Киотского магических колледжей состоялся. Всё должно было закончиться тем, что гости из Киото убьют Юдзи, он же – сосуд Сукуны. Однако всё та-ак закрутилось и начало выдавать чёрные вспышки, когда на вечеринку незваным гостем заявился Махито с сообщниками. Проклятый дух Ханами навёл суету, так что даже пришлось Годзё вмешиваться.



Пока маги чешут затылки, пытаясь понять, почему их удостоила таким пристальным вниманием ватага проклинателей и проклятых духов, будет время поиграть в бейсбол, узнать немного больше о прошлом Фусигуро… а дальше Юдзи, Мэгуми и Нобаре предстоит непростое дельце. В четырёх городах Японии убиты мужчины. Все жертвы были заколоты прямо на порогах их собственных домов. Без проклятого духа здесь точно не обошлось…



В четвёртую книгу вошли тома 7 и 8 («Начало повиновения» и «Пагубный талант»), что соответствует главам 53–70, а также авторские заметки между главами и примечания.