Программа обмена опытом для магов Киотского колледжа стала удобным прикрытием, чтобы исполнить задуманное: изгнать любой ценой Сукуну из Юдзи Итадори. В Токийском колледже не желают допустить смерть одного из своих – и вот магические битвы между заклинателями двух колледжей ведутся за жизнь Юдзи. В пылу сражений маги даже не подозревают о появлении Махито с сообщниками…



В третью книгу вошли тома 5 и 6 («Командный бой» и «Чёрная вспышка»), что соответствует главам 35–52, а также авторские заметки между главами и примечания.