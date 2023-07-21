1/8 Jujutsu Kaisen: ARTFX J Nobara Kugisaki

Из телевизионного аниме "Jujutsu Kaisen" вышла фигурка Нобары Кугисаки! На основе недавно нарисованной иллюстрации она изображена в позе, выполняющей одну из своих техник. Ее юбка мягко колышется, а волосы нежно струятся, создавая ощущение динамичности, благодаря чему кажется, что она движется, хотя статуя абсолютно статична. Инструменты для произнесения заклинаний и другие детали также проработаны с невероятной детализацией. Подставка раскрашена в цвета персонажа и основана на образе темного и стильного мира.