1/8 Jujutsu Kaisen: ARTFX J Nobara Kugisaki

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1/8 Jujutsu Kaisen: ARTFX J Nobara Kugisaki category.complete-models
30 290 ₽
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Описание

Из телевизионного аниме "Jujutsu Kaisen" вышла фигурка Нобары Кугисаки! На основе недавно нарисованной иллюстрации она изображена в позе, выполняющей одну из своих техник. Ее юбка мягко колышется, а волосы нежно струятся, создавая ощущение динамичности, благодаря чему кажется, что она движется, хотя статуя абсолютно статична. Инструменты для произнесения заклинаний и другие детали также проработаны с невероятной детализацией. Подставка раскрашена в цвета персонажа и основана на образе темного и стильного мира.

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