Jujutsu Kaisen Jukon No Kata Toge Inumaki

Инумаки Тоге - маг, студент второго года обучения в Столичной технической школе магии. Проклятая речь Тоге требует большого количества выносливости. Техника вызывает сильное раздражение горла, из-за чего Тоге начинает кашлять кровью при чрезмерном её использовании. Несмотря на это, Тоге продолжает сражаться даже после достижения своего предела и все еще может использовать команды против противников более высокого, чем он, уровня силы.



Высота: 15 см.