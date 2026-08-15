Jujutsu Kaisen Jukon No Kata Maki Zenin

0 отзывов
Jujutsu Kaisen Jukon No Kata Maki Zenin category.complete-models
4 549 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Зенин Маки - шаман, студентка второго года обучения в Столичной технической школе магии. Родом из Основного дома клана Зенин, одного из трёх великих домов магов. Из-за Небесного проклятия Маки не может колдовать, как обычные маги, однако её физическая сила даёт ей возможность отлично управляться с проклятым оружием и противостоять врагам.

Высота: 15 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)