Jujutsu Kaisen Jukon No Kata Maki Zenin

Зенин Маки - шаман, студентка второго года обучения в Столичной технической школе магии. Родом из Основного дома клана Зенин, одного из трёх великих домов магов. Из-за Небесного проклятия Маки не может колдовать, как обычные маги, однако её физическая сила даёт ей возможность отлично управляться с проклятым оружием и противостоять врагам.



Высота: 15 см.