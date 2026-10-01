Наоя Зенин — высокомерный и безжалостный маг из клана Зенин, одержимый идеей доказать своё превосходство и занять место главы семьи: он презирает слабых и готов устранить любого, кто встанет на его пути. Его главная сила — Техника Проекции, позволяющая разбивать секунду на 24 кадра и идеально воспроизводить заранее просчитанные движения, за счёт чего он достигает феноменальной скорости и с холодной расчётливостью подавляет противников в бою.



Высота: 27 см.