Jujutsu Kaisen Grandista Zen'in Naoya

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Jujutsu Kaisen Grandista Zen'in Naoya category.complete-models
5 290 ₽
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Описание

Наоя Зенин — высокомерный и безжалостный маг из клана Зенин, одержимый идеей доказать своё превосходство и занять место главы семьи: он презирает слабых и готов устранить любого, кто встанет на его пути. Его главная сила — Техника Проекции, позволяющая разбивать секунду на 24 кадра и идеально воспроизводить заранее просчитанные движения, за счёт чего он достигает феноменальной скорости и с холодной расчётливостью подавляет противников в бою.

Высота: 27 см.

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