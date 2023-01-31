Сатору Годзё и Сугуру Гэто – звёзды первой величины в Токийском магическом колледже, поэтому у них были все шансы защитить Рико Аманай – воплощение Звёздной Плазмы для мастера Тэнгэна, под контролем которого находятся все магические барьеры. И всё шло по плану – дуэт заклинателей без проблем справляется с полчищами проклинателей и киллеров. Пока на сцену не выходит большой специалист своего дела Тодзи Фусигуро по прозвищу Убийца Магов… Юдзи, Мэгуми и Нобару тоже ждёт веселье: им предстоит задержать предателя, затесавшегося в стройные ряды магов – и это не кто иной, как…



В пятую книгу вошли тома 9 и 10 («Таланты умирают молодыми» и «В преддверии праздника»), что соответствует главам 71–88, а также авторские заметки между главами и примечания.