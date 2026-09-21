Jujutsu Kaisen Maximatic Choso

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Jujutsu Kaisen Maximatic Choso category.complete-models
4 190 ₽
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Описание

Чосо — один из Проклятых Чрев Смерти, хладнокровный и рассудительный боец, для которого превыше всего семья: он яростно защищает братьев и руководствуется чувством долга. Его главная сила — техника манипуляции кровью: он мастерски создаёт из неё оружие, выпускает пронзающие снаряды и применяет тактически выверенные приёмы, сочетая огромный боевой опыт с расчётливой точностью.

Высота: 21 см.

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