Jujutsu Kaisen Maximatic Choso

Чосо — один из Проклятых Чрев Смерти, хладнокровный и рассудительный боец, для которого превыше всего семья: он яростно защищает братьев и руководствуется чувством долга. Его главная сила — техника манипуляции кровью: он мастерски создаёт из неё оружие, выпускает пронзающие снаряды и применяет тактически выверенные приёмы, сочетая огромный боевой опыт с расчётливой точностью.



Высота: 21 см.