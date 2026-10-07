Jujutsu Kaisen Culling Game XStellar Yuta Okkotsu

Юта — талантливый маг, обладающий огромным запасом проклятой энергии и особой связью с Рикой. Несмотря на спокойный характер, в бою он демонстрирует впечатляющую силу, мастерство владения оружием и способность противостоять сильнейшим противникам.



Фигурка выполнена с детальной проработкой причёски, формы, одежды и характерных деталей образа Юты.



Размер: 22 см.