Jujutsu Kaisen Culling Game XStellar Yuta Okkotsu

3 790 ₽
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Юта — талантливый маг, обладающий огромным запасом проклятой энергии и особой связью с Рикой. Несмотря на спокойный характер, в бою он демонстрирует впечатляющую силу, мастерство владения оружием и способность противостоять сильнейшим противникам.
Фигурка выполнена с детальной проработкой причёски, формы, одежды и характерных деталей образа Юты.
Размер: 22 см.