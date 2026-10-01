Jujutsu Kaisen Maximatic Yuji Itadori (The Culling Game II)

4 290 ₽
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«Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) - популярное аниме о мире проклятий и магов, где обычный школьник Юджи Итадори оказывается втянут в опасное противостояние со сверхъестественными силами.
Фигурка Юджи Итадори из серии MAXIMATIC передаёт энергичный образ героя в момент сражения и станет отличным дополнением коллекции для фаната "Магической Битвы".
Размер фигурки: 20 см.