Jujutsu Kaisen Maximatic Yuji Itadori (The Culling Game II)

«Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) - популярное аниме о мире проклятий и магов, где обычный школьник Юджи Итадори оказывается втянут в опасное противостояние со сверхъестественными силами.



Фигурка Юджи Итадори из серии MAXIMATIC передаёт энергичный образ героя в момент сражения и станет отличным дополнением коллекции для фаната "Магической Битвы".



Размер фигурки: 20 см.