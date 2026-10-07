Jujutsu Kaisen Toji Fushiguro Encounter FIGURIZMa

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Jujutsu Kaisen Toji Fushiguro Encounter FIGURIZMa category.complete-models
3 490 ₽
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Описание

Модель от SEGA отличается высокой детализацией, качественной покраской и точно передаёт харизматичный образ одного из самых сильных персонажей серии.

«Магическая битва» — одно из самых популярных современных аниме, рассказывающее о мире магов, проклятий и напряжённых сражений. Благодаря ярким героям и динамичному сюжету франшиза приобрела огромную популярность во всём мире.

Фигурка выполнена в эффектной позе с детальной проработкой одежды, мимики и подставки, что делает её отличным дополнением любой коллекции.

Размер: 20 см.

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