Jujutsu Kaisen Toji Fushiguro Encounter FIGURIZMa

Модель от SEGA отличается высокой детализацией, качественной покраской и точно передаёт харизматичный образ одного из самых сильных персонажей серии.



«Магическая битва» — одно из самых популярных современных аниме, рассказывающее о мире магов, проклятий и напряжённых сражений. Благодаря ярким героям и динамичному сюжету франшиза приобрела огромную популярность во всём мире.



Фигурка выполнена в эффектной позе с детальной проработкой одежды, мимики и подставки, что делает её отличным дополнением любой коллекции.



Размер: 20 см.