Jujutsu Kaisen Toji Fushiguro Encounter FIGURIZMa

3 490 ₽
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Модель от SEGA отличается высокой детализацией, качественной покраской и точно передаёт харизматичный образ одного из самых сильных персонажей серии.
«Магическая битва» — одно из самых популярных современных аниме, рассказывающее о мире магов, проклятий и напряжённых сражений. Благодаря ярким героям и динамичному сюжету франшиза приобрела огромную популярность во всём мире.
Фигурка выполнена в эффектной позе с детальной проработкой одежды, мимики и подставки, что делает её отличным дополнением любой коллекции.
Размер: 20 см.