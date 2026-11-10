Фигурка коллекционная Jujutsu Kaisen Slice of Life, в ассортименте

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События "Магической битвы" разворачиваются в альтернативном мире, где существуют волшебники и Проклятия - монстры, которые появляются из-за скопления негативных человеческих эмоций и набирают силу за счёт поглощения магов. Главный герой, Юдзи Итадори, - обычный школьник, чья жизнь никак не пересекается с магическим миром, несмотря на то что он обладает сверхчеловеческой физической силой. Однажды, чтобы спасти друзей от нападения Проклятий, он съедает палец Сукуны, который становится частью его души. С этого момента он делит с Сукуной своё тело.



Высота: 6 см.