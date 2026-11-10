Фигурка коллекционная Jujutsu Kaisen Slice of Life, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Jujutsu Kaisen Slice of Life, в ассортименте category.random-figures
25%
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15105
  • Вес: 60 гр.
  • Источник: Jujutsu Kaisen
  • Размер: 8 X 6.5 X 6.5
  • Производитель: Puremind
  • Материал: PVC и ABS
Оригинальная цена
999 ₽
749 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

События "Магической битвы" разворачиваются в альтернативном мире, где существуют волшебники и Проклятия - монстры, которые появляются из-за скопления негативных человеческих эмоций и набирают силу за счёт поглощения магов. Главный герой, Юдзи Итадори, - обычный школьник, чья жизнь никак не пересекается с магическим миром, несмотря на то что он обладает сверхчеловеческой физической силой. Однажды, чтобы спасти друзей от нападения Проклятий, он съедает палец Сукуны, который становится частью его души. С этого момента он делит с Сукуной своё тело.

Высота: 6 см.

Отзывы и вопросы

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