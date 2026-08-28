POP UP PARADE Momo

7 990 ₽
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Момо из «Дандадан» пополняет линейку фигурок POP UP PARADE от Good Smile Company! Фигурка точно передает её образ: удобная толстовка, решительная улыбка и фирменные серьги в форме инопланетян. В комплект входит подставка. Закажите её для своей коллекции уже сегодня! [
Высота около 17 см.