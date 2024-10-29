Фигурка One Piece Dxf The Grandline Lady Wanokuni Kozuki Hiyori по мотивам аниме "Ван Пис".

Кодзуки Хиёри - дочь самурая и даймё Кодзуки Одэна и Токи, а также сестра Момоносукэ. Изначально она была его младшей сестрой, но стала старше его после того, как он отправился в будущее, благодаря способностям дьявольского плода их матери. Людям Страны Вано она была известна как Комурасаки - бывшая ойран, будучи таю - самый высокий ранг среди других куртизанок. Однако она потеряла этот статус после того, как разозлила сёгуна Куродзуми Ороти и предположительно была убита Кёсиро, но позже выяснилось, что эта была инсценированная постановка.