One Piece Dxf The Grandline Lady Wanokuni Kozuki Hiyori

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One Piece Dxf The Grandline Lady Wanokuni Kozuki Hiyori category.complete-models
7 590 ₽
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Описание

Фигурка One Piece Dxf The Grandline Lady Wanokuni Kozuki Hiyori по мотивам аниме "Ван Пис".

Кодзуки Хиёри - дочь самурая и даймё Кодзуки Одэна и Токи, а также сестра Момоносукэ. Изначально она была его младшей сестрой, но стала старше его после того, как он отправился в будущее, благодаря способностям дьявольского плода их матери. Людям Страны Вано она была известна как Комурасаки - бывшая ойран, будучи таю - самый высокий ранг среди других куртизанок. Однако она потеряла этот статус после того, как разозлила сёгуна Куродзуми Ороти и предположительно была убита Кёсиро, но позже выяснилось, что эта была инсценированная постановка.

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