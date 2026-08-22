One Piece DXF The Grandline Series Extra Nefeltari Vivi

5 149 ₽
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Нефертари Виви - принцесса Королевства Алабаста, пустынной страны, расположенной на Великой Линии. Виви - храбрая и сострадательная лидерша, которая помогает бороться с тиранией на своей родине. Несмотря на своё королевское происхождение, Виви - земная девушка, которая очень заботится о своих людях.
Высота: 18 см.