One Piece DXF The Grandline Series Special Nefeltari Vivi

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One Piece DXF The Grandline Series Special Nefeltari Vivi category.complete-models
5 449 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Нефертари Виви - принцесса Алабасты. Дочь Нефертари Кобры и Нефертари Тити. Она является одним из главных антагонистов арки Реверс Маунтин, но вскоре временно становится членом Пиратов Соломенной Шляпы и странствует с ними в течение большей части Саги Алабасты. Она не принимала никакого участия в основной истории после того, как Пираты Соломенной Шляпы покинули Алабасту, но было показано, что она отслеживает их прогресс.

Высота: 19 см.

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