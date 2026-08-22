One Piece DXF The Grandline Series Special Nefeltari Vivi

Нефертари Виви - принцесса Алабасты. Дочь Нефертари Кобры и Нефертари Тити. Она является одним из главных антагонистов арки Реверс Маунтин, но вскоре временно становится членом Пиратов Соломенной Шляпы и странствует с ними в течение большей части Саги Алабасты. Она не принимала никакого участия в основной истории после того, как Пираты Соломенной Шляпы покинули Алабасту, но было показано, что она отслеживает их прогресс.



Высота: 19 см.