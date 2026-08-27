One Piece Senkozekkei Shanks

6 990 ₽
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Шанкс - капитан пиратов Красноволосого и один из четырёх императоров морей. Бывший член команды Гол Д. Роджера. В самом начале произведения Шанкс потерял левую руку, спасая семилетнего Луффи, и оставил мальчику свою любимую соломенную шляпу. Опытный мечник, обладает очень сильной "волей". Наисильнейший на данный момент обладатель королевской воли.
Высота: 11 см.