One Piece Senkozekkei Shanks

Шанкс - капитан пиратов Красноволосого и один из четырёх императоров морей. Бывший член команды Гол Д. Роджера. В самом начале произведения Шанкс потерял левую руку, спасая семилетнего Луффи, и оставил мальчику свою любимую соломенную шляпу. Опытный мечник, обладает очень сильной "волей". Наисильнейший на данный момент обладатель королевской воли.



Высота: 11 см.