One Piece Monkey D. Luffy Gear 5 Battle Record

4 990 ₽
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«Ван Пис» - легендарное приключенческое аниме о путешествии Манки Д. Луффи и его команды Соломенной Шляпы в поисках величайшего сокровища мира. Манки Д. Луффи - главный герой истории и капитан пиратов Соломенной Шляпы, способный использовать мощную форму 5 Гир после пробуждения силы своего плода.
Фигурка выполнена с высокой детализацией и передаёт необычный образ героя в его пробуждённой форме. Динамичная поза, характерная мимика и проработанные элементы дизайна подчёркивают энергию и индивидуальность Луффи.
Размер фигурки: 17 см.