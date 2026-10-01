One Piece Monkey D. Luffy Gear 5 Battle Record

«Ван Пис» - легендарное приключенческое аниме о путешествии Манки Д. Луффи и его команды Соломенной Шляпы в поисках величайшего сокровища мира. Манки Д. Луффи - главный герой истории и капитан пиратов Соломенной Шляпы, способный использовать мощную форму 5 Гир после пробуждения силы своего плода.



Фигурка выполнена с высокой детализацией и передаёт необычный образ героя в его пробуждённой форме. Динамичная поза, характерная мимика и проработанные элементы дизайна подчёркивают энергию и индивидуальность Луффи.



Размер фигурки: 17 см.