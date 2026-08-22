One Piece DXF The Grandline Series Lady Wanda Vol.10

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One Piece DXF The Grandline Series Lady Wanda Vol.10 category.complete-models
5 790 ₽
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Описание

Ванда - минк-собака из племени Минков. Она одна из мушкетёров Инуараси, а также помощник Правителей острова. Ванда довольно не предвзята к другим людям и минкам, она предпочитает сначала узнать о людях больше, а затем нападать на них, не полагаясь на стереотипы и тому подобное. Когда Луффи, Фрэнки, Робин, Зоро, Ло и Усопп пришли в её страну, она предпочла сначала спасти Луффи, когда тот был атакован стражами Китового Леса. А так же остановила Кэррот, когда она напала на Мугивар, хотя не обязана была это делать, ведь они нарушили законы её страны.

Высота: 17 см.

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