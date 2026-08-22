One Piece Battle Record Collection PORTGAS.D.ACE

5 149 ₽
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Портгас Д. Эйс по прозвищу - Эйс Огненный Кулаr, был названым старшим братом Монки Д. Луффи и Сабо. Его опекуном стал вице-адмирал Морского Дозора Монки Д. Гарп, как просил Роджер, ещё до рождения своего сына. Эйс был капитаном Пиковых Пиратов, а после этого стал командиром 2-го Дивизиона Пиратов Белоуса.
Высота: 13 см.