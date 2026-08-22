One Piece Battle Record Collection PORTGAS.D.ACE

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One Piece Battle Record Collection PORTGAS.D.ACE category.complete-models
5 149 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Портгас Д. Эйс по прозвищу - Эйс Огненный Кулаr, был названым старшим братом Монки Д. Луффи и Сабо. Его опекуном стал вице-адмирал Морского Дозора Монки Д. Гарп, как просил Роджер, ещё до рождения своего сына. Эйс был капитаном Пиковых Пиратов, а после этого стал командиром 2-го Дивизиона Пиратов Белоуса.

Высота: 13 см.

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