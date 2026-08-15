figma Okarun (Transformed)

Окарун из популярного аниме-сериала «Dan DaDan» теперь доступен в виде подвижной фигурки figma от Good Smile Company — в его облике, принятом после трансформации с помощью Турбо-Бабки! Благодаря сменным деталям головы фигурку можно демонстрировать как в маске, так и без нее; в комплект также входит мини-фигурка Турбо-Бабки в образе манеки-неко. Кроме того, предусмотрены сменные детали для изменения направления взгляда, а также специальная передняя часть прически для создания динамичных поз и подставка. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!



Высота около 16 см.