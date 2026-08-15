figma Okarun (Transformed)

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figma Okarun (Transformed) фигурка
  • Категория: Figma
  • Артикул: Figma-14617
  • Вес: 210 гр.
  • Источник: Dandadan
  • Размер: 19 x 14.3 x 7.5 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
13 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Окарун из популярного аниме-сериала «Dan DaDan» теперь доступен в виде подвижной фигурки figma от Good Smile Company — в его облике, принятом после трансформации с помощью Турбо-Бабки! Благодаря сменным деталям головы фигурку можно демонстрировать как в маске, так и без нее; в комплект также входит мини-фигурка Турбо-Бабки в образе манеки-неко. Кроме того, предусмотрены сменные детали для изменения направления взгляда, а также специальная передняя часть прически для создания динамичных поз и подставка. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!

Высота около 16 см.

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