figma Pharah

Из всемирно популярного многопользовательского шутера от первого лица "Overwatch" выходит фигурка Фары!

Гладкие, но в то же время подвижные суставы фигмы позволяют разыгрывать самые разные сцены.

В определенных областях используется гибкий пластик, позволяющий сохранить пропорции без ущерба для позы.

Дополнительные детали включают ракетницу, а также сменные плечевые части для демонстрации ее способности Barrage.

В комплект входят две детали головы, позволяющие изображать ее в шлеме или без него.

Также в комплект входит шарнирная подставка для фигмы, позволяющая принимать различные захватывающие позы.