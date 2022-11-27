figma Pharah

12 690 ₽
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Из всемирно популярного многопользовательского шутера от первого лица "Overwatch" выходит фигурка Фары!
Гладкие, но в то же время подвижные суставы фигмы позволяют разыгрывать самые разные сцены.
В определенных областях используется гибкий пластик, позволяющий сохранить пропорции без ущерба для позы.
Дополнительные детали включают ракетницу, а также сменные плечевые части для демонстрации ее способности Barrage.
В комплект входят две детали головы, позволяющие изображать ее в шлеме или без него.
Также в комплект входит шарнирная подставка для фигмы, позволяющая принимать различные захватывающие позы.