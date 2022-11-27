figma Pharah

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figma Pharah фигурка
  • Категория: Figma
  • Артикул: Figma-9984
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Overwatch
  • Размер: 15,5 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
12 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Из всемирно популярного многопользовательского шутера от первого лица "Overwatch" выходит фигурка Фары!

Гладкие, но в то же время подвижные суставы фигмы позволяют разыгрывать самые разные сцены.
В определенных областях используется гибкий пластик, позволяющий сохранить пропорции без ущерба для позы.
Дополнительные детали включают ракетницу, а также сменные плечевые части для демонстрации ее способности Barrage.
В комплект входят две детали головы, позволяющие изображать ее в шлеме или без него.
Также в комплект входит шарнирная подставка для фигмы, позволяющая принимать различные захватывающие позы.

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