figma Dark Pit (re-run)

1 отзыв
figma Dark Pit (re-run) фигурка
33%
  • Категория: Figma
  • Артикул: Figma-5414
  • Вес: 235 гр.
  • Источник: Kid Icarus: Uprising
  • Размер: 12 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Апрель 2021

Нет в наличии

Описание

Крылья Свободы, Темный Пит! 

Переиздание фигурки Темного Пита из игры Nintendo 3DS «Kid Icarus: Uprising»!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете воспроизвести различные сцены из игры. 
· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики. 
· 3D лакокрасочное покрытие использовалось для реалистичного воссоздания цветов.
· В составе две лицевые панели: с обычным выражением и более расстроенным видом.
· Арсенал, который он использует, назван в его честь, «Pittoo Staff», а также его Серебряный Лук.
· Стандартная подставка.
* Карта AR которая использовалась в игре 3DS «Kid Icarus: Uprising», не включена, в отличие от первого издания.

Отзывы и вопросы

A

V

Роскошный мальчик, нигде на японских сайтах не могла его найти в наличии, а на eBay и Amazon только б/у и за большие деньги. Доставка СДЭК тоже была быстрая, буквально 4 дня. Прикрепила бы фото если могла, он такой крутой пупс ааааааа♥️♥️♥️

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