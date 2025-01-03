figma Dark Pit (re-run)

Крылья Свободы, Темный Пит!

Переиздание фигурки Темного Пита из игры Nintendo 3DS «Kid Icarus: Uprising»!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете воспроизвести различные сцены из игры.

· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.

· 3D лакокрасочное покрытие использовалось для реалистичного воссоздания цветов.

· В составе две лицевые панели: с обычным выражением и более расстроенным видом.

· Арсенал, который он использует, назван в его честь, «Pittoo Staff», а также его Серебряный Лук.

· Стандартная подставка.

* Карта AR которая использовалась в игре 3DS «Kid Icarus: Uprising», не включена, в отличие от первого издания.