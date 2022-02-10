12 390 ₽
figma Berserker/Miyamoto Musashi из популярной игры для смартфонов «Fate/Grand Order»!
· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете разыграть самые разные сцены.
· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.
· Она поставляется с тремя лицевыми панелями, подмигивающее, серьезное и ухмыляющееся выражение лица.
· Дополнительные детали включают ее длинный и короткий мечи, а также Святой Грааль с рисом.
· Стандартная подставка.
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