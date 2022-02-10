figma Berserker/Miyamoto Musashi

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figma Berserker/Miyamoto Musashi фигурка
  • Категория: Figma
  • Артикул: Figma-8504
  • Вес: 320 гр.
  • Источник: Fate/Grand Order
  • Размер: 14,5 см.
  • Производитель: Max Factory
  • Материал: PVC и ABS
12 390 ₽

Описание

figma Berserker/Miyamoto Musashi из популярной игры для смартфонов «Fate/Grand Order»!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете разыграть самые разные сцены.
· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.
· Она поставляется с тремя лицевыми панелями, подмигивающее, серьезное и ухмыляющееся выражение лица.
· Дополнительные детали включают ее длинный и короткий мечи, а также Святой Грааль с рисом.
· Стандартная подставка.

©TYPE-MOON / FGO PROJECT

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