figma Berserker/Miyamoto Musashi из популярной игры для смартфонов «Fate/Grand Order»!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете разыграть самые разные сцены.

· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.

· Она поставляется с тремя лицевыми панелями, подмигивающее, серьезное и ухмыляющееся выражение лица.

· Дополнительные детали включают ее длинный и короткий мечи, а также Святой Грааль с рисом.

· Стандартная подставка.

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